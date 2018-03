Crash sulla 131, cinque le auto coinvolte: feriti non gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa sera, per fortuna senza gravi conseguenze per gli automobilisti, sulla ss.131 al chilometro 155 dir. nord all'altezza di Bolotana, dove sono rimasti coinvolti cinque veicoli. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti ed è stato deviato in direzione Sassari. Sul posto gli agenti della PolStrada, insieme ai Vigili del Fuoco e 118: la situazione si sta lentamente normalizzando.