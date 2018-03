Tornano le danze al Cocò Discoclubbing, la Assl firma l’ok per la riapertura

Risolte le ‘carenze igienico-sanitarie’ contestate dagli ispettori Asl

Di: Alessandro Congia

Sono bastati un paio di giorni per poter risolvere i “crucci” contestati dalla Assl nei confronti della struttura di via Newton, così la gerenza del CocòDiscoclubbing ha potuto riaprire i battenti e annunciare la serata danzante di stasera, sabato 31 marzo.

L’ondata di pseudo paure e allarmismi tra i clienti della discoteca avevano in un certo modo calcato la mano, la Asl in maniera precauzionale (pur riscontrando qualche criticità risolvibile all’interno della struttura) aveva firmato il provvedimento di chiusura fin tanto che – aveva sottolineato il dottor Giorgio Carlo Steri – la direzione non avesse adempiuto a quelle che erano alcune situazioni da risolvere di natura igienico-sanitaria”.

Detto e fatto. Il titolare Federico Cordeddu ha potuto cosi riaprire i battenti: pr, organizzatori e personale interno da stasera potranno nuovamente tornare alla “consolle di marcia” con i clienti che attendono di divertirsi a suon di musica.