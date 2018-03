Maltempo, vento di burrasca spazza la città: albero caduto in via Codroipo

Forti raffiche anche a 50 chilometri orari: disagi nel circondario cagliaritano

Di: Alessandro Congia

Come volevasi dimostrare, l’allerta meteo lanciata dalla Protezione Civile regionale, con il forte vento di maestrale che sta spazzando l’Isola, ha mostrato i primi segnali d’allarme.

In queste ore sono decine le chiamate di soccorso alla centrale operativa del 115 per alberi caduti, cornicioni penzolanti e altri danneggiamenti: in questa immagine, un grosso albero è caduto su una Polo parcheggiata in via Codroipo: fortunatamente non c’è stato alcun ferito.

Nella zona, stando a qualche lamentela da parte dei residenti, ‘sotto accusa’ anche la manutenzione ordinaria degli alberi, con rami pericolosi e basamenti non proprio solidi, con il rischio di danni peggiori.