Un nuovo volto per il Centro storico

I lavori per la sistemazione della pavimentazione e dei sottoservizi inizieranno ad aprile

Di: Antonio Caria

Inizieranno ad aprile i lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione del Centro storico di Bessude. Gli interventi (costo 220mila, 482,50 euro), che saranno eseguiti da una ditta di Pozzomaggiore, riguarderanno anche la rete idrica, fognaria ed elettrica e interesseranno via Roma, Largo Monsignor Marongio, e parte di via Vittorio Emanuele, per un totale di circa 1100 metri quadri.

Il lavoro prevede il rifacimento dell’attuale pavimentazione in porfido. Il materiale che sarà utilizzato consisterà in un basalto disposto ad “Opus incertum” e un acciottolato a cubotti in basalto di 8-10 centimetri.

Come si legge nel progetto esecutivo, si è arrivati a questa scelta «dopo aver effettuato uno studio sui materiali delle differenti pavimentazioni attualmente presenti nel centro storico del Comune di Bessude, è stata individuata una tipologia che potesse rapportarsi armoniosamente con il contesto e “innestarsi” con la pavimentazione delle strade confinanti con il tratto in questione».

Inoltre, è previsto anche il riammodernamento della rete idrica «che si svilupperà lungo le direttrici stradali oggetto di intervento di ripavimentazione connettendosi agli altri tratti esistenti già rinnovati. Le connessioni tra i diversi rami della rete idrica avverranno mediante interposizione di saracinesca a corpo ovale, PN16, a cuneo gommato, con volantino telescopico e chiusino fuori terra».

Per la rete fognaria, si procederà all’adozione di uno schema di rete separate: uno per le acque reflue e uno per quelle piovane. La prima sarà realizzata con tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità mentre per le abitazioni si è in programma la realizzazione di un allaccio fognario separato ai confini della proprietà, attraverso un pozzetto sifonato con ispezione e prelievo campioni.

Quella fognaria verrà realizzata con una tubazione in pvc rigido. I tombini verranno sostituiti con dei chiusini a riempimento quadrato. Previsto il riutilizzo delle attuali caditoie.

Infine, è prevista la sostituzione di una parte del tracciato della rete elettrica con la mesa in posa di cavi interrati attraverso una trincea di scavo in cui sarà posizionato un tubo corrugato in cui l’Enel introdurrà i cavi elettrici.

Non si ferma a questo il rifacimento delle strade locali. Infatti, nella seduta del 20 marzo 2018, la Giunta comunale guidata dal Sindaco Roberto Marras ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di una parte della viabilità urbana.

Come si legge nella delibera, l’Amministrazione comunale «vuole programmare l’utilizzo degli spazi finanziari regionali al fine di dare riqualificazione ad una parte della viabilità urbana del centro urbano di Bessude provvedendo ad una manutenzione straordinaria del mando di finitura in bitume di alcune vie che si trovano in condizioni di evidente degrado data la vetusta del manto esistente, con la presenza di diverse buche, crepe ed avvallamenti che hanno alterato in modo evidente la stessa complanarità del manto stradale, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti che abitualmente transitano in tali strade».

L’intervento (67mila 300 euro) interesserà le vie Giovanni XXIII, Amsicora, Fontana Grazia Deledda e San Leonardo.