Vigilia di Pasqua con l’ombrello: a Pasquetta torna il bel tempo col sole

Le previsioni meteo indicano allerta fino alle prime ore di domenica

Di: Alessandro Congia

Un Lunedì di Pasquetta, (per chi ha programmato la consueta gita fuori porta), che non sarà deludente: ci sarà il sole. Un po’ deludente sabato e domenica, le previsioni meteo parlano di forte vento e piogge sparse un pò in tutta l’Isola. Temperature in picchiata, fino a 10 gradi in meno, a causa dell'arrivo di un moderato vento di maestrale che trascinerà sulla Sardegna correnti fredde settentrionali.

Previste raffiche fino a 50 chilometri orari, temperature invece che si assestano sui 14 gradi: possibili nevicate sopra i mille metri, per domenica di Pasqua attesa una diminuzione dei venti e schiarite.

ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE. La nota stampa della Protezione civile regionale prevede “un'allerta meteo per vento e mareggiate in Sardegna a partire da sabato 31 e sino alle 15 di domenica di Pasqua”, previsti venti forti dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.

Attenuazione della ventilazione a partire dal lunedì dell'Angelo. Un altro avviso è stato diramato per criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico localizzato e idraulico nell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro per tutta la giornata di sabato”.