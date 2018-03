Pasqua e Pasquetta nel Meilogu all’insegna dell’archeologia

Aperti ai visitatori il museo civico di Padria, la necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva e il nuraghe Santu Antine a Torralba

Di: Antonio Caria

Saranno una Pasqua e una Pasquetta nel Meilogu all’insegna delle visite archeologiche. Per l’occasione, i turisti che decidessero di trascorrere in questa parte del Nord Sardegna le festività pasquali avranno modo di visitare due dei più importanti siti archeologici del territorio: il complesso monumentale di Santu Antine a Torralba e la necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva.

Il primo rimarrà aperto dalle 9.00 alle 20.00 mentre il secondo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 a Pasqua e dalle 10.00 alle 18.00 a Pasquetta. Per non farsi veramente mancare nulla, i visitatori potranno recarsi a Padria per ammirare il museo civico archeologico. La cooperativa Loguidea ha reso noti gli orari di apertura al pubblico: sabato 31 marzo e domenica 1 aprile dalle 15.30 alle 18.30 mentre il 2, giorno di Pasquetta, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.