Scontro frontale sulla Nuoro-Orgosolo: due feriti

Sul posto Vigili del fuoco, personale del 118 e Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale alle prime luci dell'alba.

Due auto, una Fiat Panda e una Lancia Ypsilon, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 58 Nuoro-Orgosolo.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto ad assistere le due persone coinvolte, entrambe originarie di Orgosolo, rimaste ferite, e a mettere in sicurezza le auto.

I due conducenti sono stati trasportati con due ambulanze del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per i rilievi.