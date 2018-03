I Carabinieri intensificano i controlli del territorio: denunciati un 20enne e un 40enne

Effettuate perquisizioni e controlli lungo le principali arterie stradali del Sarcidano

Di: Redazione Sardegna Live

I militari della Compagnia Carabinieri di Isili, su disposizione del Comando Provinciale di Nuoro, negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli del territorio di competenza.

Il dispositivo di controllo articolato su diverse pattuglie delle varie Stazioni della Compagnia Carabinieri, già utilizzato nei giorni precedenti, ha permesso di effettuare perquisizioni e controlli lungo le principali arterie stradali del Sarcidano. A seguito delle verifiche due persone sono state denunciate in stato di libertà.

In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri fermavano un 20enne, all’esito di perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello del tipo “pattadese” lungo 26 cm di cui 11 cm di lama. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari in quanto ritenuto responsabile del reato di Porto di armi o oggetti atti ad offendere.

I controlli estesi anche alle aree extra urbane e finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio hanno inoltre consentito ai Carabinieri di denunciare un 40enne per il reato di ricettazione. In uno dei terreni a lui in uso, infatti, sono stati ritrovati circa 20 dei 200 paletti metallici che erano stati asportati dall’azienda di un agricoltore della zona nel mese di dicembre.