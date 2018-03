I Marionestoli protagonisti al Centro sociale “Daniele Fiori”

25 bambini per il laboratorio promosso dalla cooperativa Artemisia

Di: Antonio Caria

Dopo la biblioteca di Bonnanaro, i “Marionestoli” dell’animatrice di Sassari, Claudia Chelo (Orsa Maggiore Onlus), sono stati ospitati nei locali del Centro sociale “Daniele Fiori” di Torralba.

Una serata interamente dedicata ai bambini, in totale 25, di una fascia d’età compresa tra i 5 e i 10 anni. Ben coadiuvati dalla Chelo e dalle operatrici della biblioteca, i piccoli artisti hanno dato un saggio della loro fantasia con la creazione delle marionette attraverso l’ausilio di un mestolo. Finale in bellezza con la merenda per tutti i partecipanti

L’attività rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla cooperativa Artemisia per la promozione della lettura. A fine serata è arrivata una nota di soddisfazione della biblioteca che ha voluto ringraziare tutti bambini che hanno partecipato al laboratorio ma anche le mamme per la fiducia.