Dal 2 maggio il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Il documento è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Di: Antonio Caria

Così come comunicato nel suo sito istituzionale, il Comune di Thiesi inizierà il rilascio della Carta d’Identità Elettronica a partire dal prossimo 2 maggio.

Il CIE è un documento d’identificazione che permette di confermare la presenza del titolare sia in Italia che all’estero. La stessa può essere valida per l’espatrio negli altri paesi comunitari oppure in quelli che sono inseriti all’interno di specifiche convenzioni è sarà contrassegnata da un numero unico nazionale stampato sul fronte in alto a destra.

Inoltre, potrà essere utilizzata per richiedere un'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale e, in futuro anche per pagare multe, bollette, bolli auto e ticket sanitari.

La CIE è stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e contiene il nominativo del Comune dove è stata emessa, le generalità del titolare, l’immagine della firma e 2 impronte digitali (solo per i cittadini sopra i 12 anni), l’eventualità validità per l’espatrio, il nome dei genitori (in caso di minori) e il codice fiscale.

Il nuovo documento potrà essere rilasciato solo se il precedente risulta scaduto con una scadenza non superiore ai 6 mesi e in caso di deterioramento.

A causa della lunga procedura, è consigliabile prendere un appuntamento online nel sito agendacie.interno.gov.it. Una volta ottenute le credenziali d’accesso e la conseguente data di appuntamento, l’interessato dovrà recarsi a quest’ultimo in possesso della ricevuta di prenotazione, della carta regionale dei servizi (CRS) o del codice fiscale, di una fototessera recente (formato 35 x 45 mm) con sfondo chiaro o su un supporto usb (formato png o jpg, risoluzione di almeno 400 dpi e una dimensione massima non superiore ai 500 kb), della vecchia carta d’identità (in caso di furto la denuncia in originale) e del passaporto o il permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di cittadini extracomunitari.

Una volta compilata la richiesta per il CIE (tempo tra i 20 e i 40 minuti con riduzione dei tempi in futuro), l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato procederà al suo invio entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato dall’interessato. Qualora venga richiesto, il ritiro della carta potrà essere effettuato nello stesso comune.

Il costo è 22,21 euro (16,79 per la stampa e la spedizione a carico del Ministero e 5,42 per i diritti fissi e di segreteria). In caso di furto o smarrimento il costo sarà di 27,21 (16,79 per la stampa e la spedizione a carico del Ministero e 10,42 per i diritti fissi e di segreteria).

Le cifre potranno essere versate o presso la banca (Tesoreria Comunale presso Banco di Sardegna C/C bancario : IBAN IT 24 J 01015 85090 0000000 12627 intestato a Comune di Thiesi ) o alla posta (C/c Postale n. 12528071). In entrambi in casi, la causale dovrà essere: “pagamento emissione CIE a nome di ……..” “NO CONTANTI”.

La validità sarà di 10 anni (maggiorenni), 5 anni (minori tra i 3 i 18 anni) e 3 anni (minori di 3 anni). Per poter andare all’estero, è necessario che nel documento siano indicati i nomi dei genitori o di loro delegati. I minori di quattordici anni dovranno viaggiare con uno dei genitori o o un loro delegato.

Per quanto riguarda la carta d’identità cartacea, la stessa rimarrà valida sino alla scadenza naturale e potrà essere richiesta solo in caso di urgenza dovuta a motivi di salute , viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche oppure peri cittadini iscritti all’AIRE. Maggiori informazioni presso l’ufficio carta d’identità del Comune (079886012, anagrafe@comunethiesi.it, protocollo@comunethiesi.it). Gli orari di ricevimento sono dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30.