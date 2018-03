Meningite. L’assessore Arru assicura: "I vaccini non mancano, attivate tutte le procedure necessarie"

"Il vaccino è gratuito per chi è entrato in stretto e continuato contatto con le persone ricoverate"

Di: Redazione Sardegna Live

Non c'è alcuna carenza di vaccini antimeningococco: lo assicura l'assessore della Sanità, Luigi Arru, in costante contatto con l'Ats/Assl di Cagliari.

"Al Santissima Trinità non si segnalano carenze di alcun tipo. L’ATS ha già attivato tutte le procedure necessarie per reclutare personale sanitario e rinforzare i servizi per le eventuali vaccinazioni" spiega l'assessore Arru.

Quanto alla proposta di somministrazione gratuita e generalizzata del vaccino, Arru ribadisce quanto detto ieri in conferenza stampa.

"Il vaccino è gratuito per chi è entrato in stretto e continuato contatto con le persone ricoverate, mentre la profilassi antibiotica è a disposizione di chiunque abbia la prescrizione del proprio medico di famiglia. La situazione attuale per numero di casi non richiede una massiccia campagna vaccinale, ma siamo pronti ad intervenire se dovesse cambiare lo scenario".