Incidente in zona Golgo, intervengono i Vigili del fuoco

Coinvolta una donna di Tortolì che viaggiava su un quad

Di: Redazione Sardegna Live

Vigili del Fuoco in azione in zona Golgo a Baunei. L’equipaggio di soccorso dell’elicottero “Drago 58” è intervenuto per soccorrere una giovane donna di Tortolì, vittima di un incidente in quad avvenuto su una strada sterrata. Un’operazione non facile per i soccorritori a causa della zona impervia che ha richiesto l’intervento degli specialisti SAF.

Questi ultimi, con il verricello, si sono calati dall’aereo e sono riusciti a recuperare la malcapitata, in seguito trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco per l’assistenza a terra, il soccorso alpino e il personale sanitario del 118.