I “Marionestoli” protagonisti in biblioteca

Apprezzamento per l’animazione alla lettura che si è tenuta lunedì scorso

Di: Antonio Caria

Sono stati i “Marionestoli” gli assoluti protagonisti dell’animazione alla lettura che si è tenuta lo scorso lunedì, nei locali della biblioteca comunale di Bonnanaro.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla cooperativa Artemisia di Torralba che, oramai da molto tempo, porta avanti un’attività di promozione alla lettura destinata ai più piccoli.

Ad animare la giornata, la bravissima Claudia Chelo di Sassari, dell’Associazione “Orsa Maggiore”, che ha accompagnato gli 11 bambini partecipanti in un perocrso letterario-compositivo, prima con la lettura di una rivisitazione di “Pinocchio”, poi con la creazione delle marionette che hanno permesso ai bambini di sfoggiare la loro fantasia.

Al termine, una merenda per tutti a suon di patatine, coca cola e aranciata. In pieno clima pasquale, non potevano mancare due ottime colombe al cioccolato. Ai partecipanti è stato, poi, donato un bicchiere con dei cioccolatini.