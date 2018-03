In casa una serra di marijuana, in manette un 53enne pregiudicato

Il blitz antidroga è scattato nella tarda serata di ieri

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, coordinati dal neo Tenente Giovanni Russo (nella foto), hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Antonio Sanna, 53enne, del posto, con precedenti di polizia.

I militari dell'Aliquota Radiomobile, a conclusione di un mirato servizio antidroga, hanno rinvenuto in una stanza appositamente allestita di una abitazione di Quartu 101 piante di canapa Indiana, alte1 metrocirca ciascuna,4,200 kgdi marijuana contenuta in un bustone di plastica e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Il pregiudicato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Quartu, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.