Droga a scuola: Carabinieri sequestrano 30 dosi di marijuana

Stupefacente trovato grazie al prezioso fiuto del pastore belga “Kira” e del pastore tedesco “Ares"

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici.

In particolare, nella tarda mattinata di oggi, i Carabinieri di Tortolì, supportati da militari della Stazione di Lanusei e da due unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, hanno effettuato un mirato controllo agli istituti scolastici del comune ogliastrino.

I militari grazie al prezioso fiuto del pastore belga “Kira” e del pastore tedesco “Ares” hanno rinvenuto, occultato in più punti, circa 45 grammi di marijuana, suddivisa in 30 dosi e in parte sfusa, oltre a materiale per il confezionamento.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.