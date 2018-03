Meningite, la discoteca Cocò chiusa a tempo indeterminato

Provvedimento per motivi di criticità igieniche-sanitarie firmato dal direttore del servizio Igiene e Sanità pubblica della Assl

Di: Alessandro Congia

"La discoteca Cocò di via Newton è chiusa a tempo indeterminato, ho firmato io stesso il provvedimento di chiusura per motivi di criticità igieniche-sanitarie. Non appena il locale avrà situazioni compatibili potrà riaprire". Le affermazioni del dottor Giorgio Carlo Steri, direttore del servizio Igiene e Sanità pubblica della Assl sono chiare e non lasciano spazio ad altre interpretazioni, coincidenze che sono state casuali dopo i casi di meningococco di tipo B verificatesi nel circondario cagliaritano.

Questa mattina in conferenza stampa all'Assessorato della Sanità in via Roma, l'assessore Arru insieme ad una task force di esperti ha voluto fare il punto della situazione sugli episodi e sul focolaio accertati. L'obiettivo, come hanno precisato i presenti, è ricondurre la normale paura e preoccupazione delle persone ad una procedura di normale attività di prevenzione e profilassi medica: presenti alla conferenza anche il responsabile Igiene Pubblica dell'assessorato il dottor Federico Argiolas, Luigi Minerba direttore Ats Sardegna, il dottor Paolo Castiglia, dell'Aou Sassari.

Molte abitudini sconsigliate sono sempre le stesse, frequentare luoghi affollati e privi di efficienti sistemi di aerazione, comportamenti igienici che espongono al rischio, evitare scambi promiscui bicchieri, sigarette. Finora, dall'inizio dell'inizio dell'anno, sono 8 i casi di meningite: primi sintomi forti mal di testa, febbre alta, dolori muscolari agli arti, oltre a malesseri alterati sull'organismo.