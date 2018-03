Meningite, la ASSL conferma: "Ventunenne ricoverato nel reparto di malattie infettive"

"Si tratta di una setticemia da meningococco"

Di: Redazione Sardegna Live

“In relazione al caso del giovane di 21 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, attualmente, è grave e la prognosi è riservata. Si tratta di una setticemia da meningococco. Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica ha già avviato tutte le procedure previste dal caso”. E’ quanto comunica la ASSL di Cagliari.

Domani, martedì 27 marzo, alle ore 10, nella sede dell’Assessorato Regionale della sanità l’assessore Luigi Arru, i vertici dell’ATS ASSL di Cagliari e i Responsabili dell’Igiene e sanità pubblica faranno il punto della situazione.

Nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Monserrato è ancora ricoverato in condizioni molto gravi il 19enne di Gesico colpito la scorsa settimana da meningite B. La stessa che ha portato alla morte, sei giorni fa, il 20enne Giovanni Mandas.

Dall'inizio del 2018 si sono già registrati nel cagliaritano due decessi e sei casi conclamati.

La meningite meningococcica. E’ una delle principali forme di meningite ed è causata da un batterio chiamato "Neisseria Meningitidis". Colpisce soprattutto lattanti, adolescenti e giovani adulti, prevalentemente nelle stagioni invernali e primaverili, ed il contagio avviene per via aerea attraverso le goccioline di saliva infette. La malattia si manifesta con cefalea, rigidità della nuca, febbre, brividi e stato di profonda prostrazione. Possono insorgere anche delle complicazioni quali emorragie, miocarditi, polmoniti. Purtroppo questa malattia, nonostante la disponibilità di efficaci terapie antibiotiche, ha una elevata mortalità.

L’ATS ASSL di Cagliari alcuni giorni fa ha ricordato che sono attualmente disponibili vaccini per la prevenzione delle infezioni da meningococco di sierogruppo A, B, C, Y, W135 offerti gratuitamente a tutte le categorie a rischio. Inoltre, la vaccinazione contro le infezioni da meningococco B viene offerta gratuitamente ai nati dal 2017, con numero di dosi diverse a seconda dell’età di somministrazione e con indicazione sino all’età adulta (in compartecipazione di spesa); la vaccinazione contro le infezioni da meningococco C, viene offerta gratuitamente in unica dose al 13° mese di vita, può essere somministrata a qualsiasi età ; la vaccinazione contro le infezioni da meningococco A, C, Y, W135 (vaccino tetravalente), viene offerto gratuitamente al 12°- 18° anno di età, a partire dal 2017; può essere somministrato a qualsiasi età (in compartecipazione di spesa).