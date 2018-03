Iper Pan, riapre il centro commerciale la Plaia: nessun dipendente licenziato

Il Gruppo SuperEmme rilancia il punto vendita: aprono anche Bata, UniEuro, Oviesse, Lava & Cuce e Pirani Pasticceria

Di: Alessandro Congia

La direzione della SuperEmme spa, di Elmas, (proprietaria della catena di supermercati Pan e Iper Pan della Sardegna), durante la querelle giudiziaria con i proprietari delle mura del centro commerciale dietro la stazione dei treni, aveva deciso un metodo indolore per le maestranze lavorative: tutti i dipendenti erano stati infatti “spalmati” negli altri punti vendita del circondario, spazzando di fatto l’incubo dei licenziamenti ed esuberi.

Nel frattempo in queste ore, gli operai sono al lavoro per concludere gli ultimi ritocchi dell’imponente intervento di manutenzione straordinaria e abbellimento del centro, situato dietro piazza Matteotti. Giovedi 29 marzo, l’atteso taglio del nastro.

Una scelta egregia dei proprietari, i fratelli Gianni e Nello Murgia, dopo lo sfratto imposto dal notaio Floris titolare dell’intero lotto, avevano puntato sulla via della ‘rinascita’: raggiunto nuovamente l’accordo tra carte bollate in Tribunale e incontri riconciliativi di entrambi, la svolta: i 4mila metri quadri di superficie tornano in possesso dei due imprenditori sardi che rilanciano l’intero stabile con un maquillage di tutto rispetto. Così, salvi i dipendenti da un destino più o meno oscuro (una sessantina torneranno a lavorare in viale La Plaia), in più l’apertura e la scommessa di altri soggetti: giovedì 29 marzo aprono i battenti anche Bata, UniEuro, Oviesse, Lava & Cuce e Pirani pasticceria.

IL SINDACATO. Fondamentale in questi mesi di ‘lavori in corso’ anche l’altro risvolto della vicenda, quella dei sindacati la Uilt-Tucs in primis che ha sempre concertato con l’azienda SuperEmme la salvaguardia delle buste paga: “E’ stata una vicenda non facile – ammette il segretario generale Uil-Tucs, Cristiano Ardau – mesi di trattative per garantire un epilogo positivo, per il quale la catena di market e supermercati non si è mai tirata indietro. La vertenza di Iperpan di Viale La Plaia risale all'estate del 2016. Furono dichiarati dall'azienda 58 esuberi. La trattativa si concluse senza alcun licenziamento espulsivo in attesa che riaprisse il punto vendita. Con la riapertura si conclude per sempre la vertenza nel migliore dei modi, nessun lavoratore ha perso il posto del lavoro e quelle corsie e casse brulicheranno ancora con i dipendenti felici di non aver perso il posto di lavoro. Il settore del commercio è ancora in crisi e non vogliamo ancora altre vertenze con nuovi disoccupati in questo territorio ancona nella morsa della crisi, della disoccupazione e della povertà”. Nella campagna pubblicitaria di inaugurazione del centro, (seguita dall’agenzia Ales & Ales di Cagliari), protagonista anche il goliardico e simpatico attore e cantante, Giampaolo Loddo.