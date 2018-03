“Alternanza Scuola-Lavoro” a Romana e Banari

Accolte le proposte degli istituti “Enrico Fermi” di Alghero e “Margherita di Castelvì” di Sassari

Di: Antonio Caria

Le Amministrazioni comunali di Romana e Banari, guidate rispettivamente dai Sindaci Lucia Catte e Antonio Carboni, hanno approvato i progetti di “Alternanza Scuola-Lavoro” presentati, rispettivamente, dagli istituti “ Enrico Fermi” di Algheroe “Margherita di Castelvì” di Sassari.

Gli studenti verranno seguiti nel loro percorso da due tutor, uno nominato dalla scuola e uno dall’Ente. Tra i compiti di quest’ultimo, l’assistenza allo studente, l’attività di monitoraggio dell’attività e la gestione delle relazioni con la scuola mentre tra gli oneri del primo, la collaborazione con il tutor interno per la progettazione del programma e la pianificazione delle attività.

Un ottimo viatico per gli studenti in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro che dovranno svolgere le mansioni previste dal percorso formativo personalizzato, rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sul posto di lavoro, mantenere la riservatezza dei dati e seguire le indicazioni del tutor. Gli stesi saranno coperti da un’assicurazione Inail assicurata dal loro istituto scolastico. Le Convenzioni non comporteranno alcuna spesa per i due Comuni.