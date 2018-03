Controlli dei Carabinieri nel fine settimana: 4 denunce per guida in stato di ebrezza

Una quinta persona è stata deferita perché trovata in possesso di due coltelli tipo pattadese

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, su disposizione del Comando Provinciale di Nuoro, anche lo scorso fine settimana hanno intensificato i controlli del territorio di competenza. Il servizio, eseguito con l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha riguardato, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche la sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati.

Il dispositivo ha permesso di effettuare perquisizioni e controlli, con il risultato di 5 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria. In particolare, 4 autisti sono stati deferiti poiché trovati alla guida delle rispettive autovetture, in stato di ebbrezza alcolica: alla prova del test alcolemico sono risultati con un tasso ben al di sopra del limite consentito (uno di questi nella prova effettuata con l’apparato etilometrico aveva un tasso superiore al 2 g/l) e per loro è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Inoltre, il quinto conducente veniva trovato in possesso di due coltelli tipo pattadese, senza aver giustificato il loro utilizzo. Anche per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. Nello stesso servizio un ragazzo di Orosei è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e per questo segnalato alla competente autorità amministrativa per l’uso di sostanze stupefacenti.