Vede un ladro nell'auto: chiama i Carabinieri e lo fa arrestare

La donna ha prontamente allertato il 112

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alla mezzanotte, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato un pregiudicato algerino di 39 anni, Mohamed Hichem Ben, senza fissa dimora, per rapina impropria commessa ai danni di una signora.

In particolare, secondo quanto ricostruito dai militari, la donna, intorno alle 21, era intenta ad effettuare un prelievo presso lo sportello bancomat del Banco di Sardegna in Viale Santa Avendrace quando ha visto un uomo frugare all’interno della propria auto. La signora ha prima allertato il 112 e poi tentato di trattenere l’uomo che però è riuscito a scappare in direzione San Michele.

Il 39enne è stato comunque rintracciato, bloccato e arrestato dai Carabinieri. Si trova ora nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Cagliari in attesa del rito direttissimo, previsto per questa mattina.