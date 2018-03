Proseguono le adesioni per “La Gita di Pasquetta”

La sede della Pro loco rimarrà aperta da martedì 27 a giovedì 29 marzo dalle 16.00 alle 19.00

Di: Antonio Caria

Il presidente della Pro loco di Bonnanaro, Franco Soro, ha comunicato che, per agevolare le iscrizioni a “La Gita di Pasquetta” e al versamento delle quote di adesione per la polizza infortuni riservata ai soli escursionisti, la sede dell’Associazione (via Vittorio Emanuele 96) rimarrà aperta da domani 27 a giovedì 29 marzo dalle 16.00 alle 19.00.

Inoltre, gli interessati potranno comunicare la loro partecipazione all’iniziativa anche tramite l’indirizzo di posta elettronica prolocobonnanaro@tiscali.it.

I costo sono di 5 euro (quota polizza infortuni) per la sola escursione di 15 euro per l’escursione il pranzo. La quota per il solo pranzo è di 10 euro. I soli interessati a quest’ultimo potranno recarsi al Santuario di Monte Arana alle 12.00 mentre il raduno degli escursionisti è in programma alle 8.30, sempre a Monte Arana.