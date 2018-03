Ottimo riscontro per “Ajò a Chentina”

Archiviata l’undicesima edizione della festa dei vini promossa dalla Pro loco

Di: Antonio Caria

Nonostante la concomitanza con alcuni eventi nei paesi limitrofi, ha avuto successo l’undicesima edizione di “Ajò a Chentina”, promossa dalla Pro loco, presieduta da Rossana Masala, con il contributo dell’Amministrazione comunale.

Ignari del freddo pungente e una leggera pioggia, una grande folla di turisti ha invaso le vie del Centro storico di Torralba fino a tarda notte, per degustare i vari piatti della cucina locale ma sopratutto il vino, assoluto protagonista della manifestazione.

Un evento che ha visto, veramente, la collaborazione di tutte le Associazioni locali che hanno accolto i visitatori nelle loro postazioni, in totale 12, per una autentica festa dell’enogastronomia. Questi ultimi hanno riservato agli organizzatori numerosi apprezzamenti per la qualità delle pietanze e del vino proposto.

All’interno del programma non poteva mancare uno spazio musicale, curato in maniera brillante e coinvolgente dai cori di Mores e Bonorva. Molto apprezzato anche Dino Nurra e il suo gruppo che ha allietato i visitatori nell’ultima postazione, allestita dal Comitato dello Spirito Santo 2018.