Dodici auto danneggiate a Carbonia: denunciato 46enne

Un uomo di 40 anni è stato invece denunciato per aver dato alle fiamme una vettura in via Curiel

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito dei danneggiamenti di 12 autovetture avvenuti tra martedì e mercoledì scorsi in via Dalmazia a Carbonia, dove ignoti, infrangendo uno dei vetri delle auto, avevano asportato dalle stesse poche decine di euro in monete di vario taglio e i documenti di circolazione dei veicoli stessi, il Comando provinciale di Cagliari ha predisposto straordinari servizi di controllo e di perquisizioni locali nei confronti di alcune persone sospettate di essere i responsabili dei danneggiamenti.

L'attività di perquisizioni avrebbe consentito di rinvenire, presso il domicilio di uno dei sospettati, e sequestrare documenti ed effetti asportati da 3 delle dette auto danneggiate. Ne è conseguita la denuncia per ricettazione di un disoccupato, M.P. di 46 anni, con precedenti.



Inoltre, l'attività di controlli ha consentito di identificare e denunciare, (era trascorsa la flagranza di reato), il presunto autore di un danneggiamento con incendio di una fiat 500 di proprietà una donna, parcheggiata in via Curiel (foto in alto). Si tratta di un 40enne con precedenti.