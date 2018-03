Ladri ‘sfortunati’ di caffè all’istituto “De Sanctis”, in arresto due pregiudicati

Sono stati sorpresi dall’equipaggio della Radiomobile Carabinieri di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 4, i Carabinieri della Radiomobile di Cagliari, coordinati dal Tenente Stefano Martorana, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso e porto di oggetti ed armi atti ad offendere, due pregiudicati Emanuele Fadda, del’ 79 di Cagliari e Cristian Pusceddu, del ’77 di Carbonia.

I due, col il viso travisato, si sono introdotti all’interno del liceo Linguistico "Francesco De Sanctis", in via Is Cornalias, all’interno del quale erano entrati tramite lo sfondamento della relativa porta a vetri posta sul retro dell’istituto. I militari intervenuti resisi conto che i malviventi si trovavano ancora all’interno, entravano nell’edificio che presentava scarsissime condizioni di visibilità a causa dell’oscurità dei locali.

Dopo qualche minuto di ispezione, la pattuglia ha sorpreso i due ladruncoli intenti ad asportare dalla sala professori dell’istituto 5 chili di caffè cogliendoli di sorpresa mentre erano intenti a forzare dei distributori automatici di bevande per rubare le monete. Fadda e Pusceddu hanno tentato invano di darsi alla fuga ma sono stati ammanettati e rinchiusi nelle celle di sicurezza di via Nuoro in attesa del processo per direttissima.