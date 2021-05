Incidente stradale ad Arzachena: scontro fra auto al bivio

Illesi i conducenti

Di: Giammaria Lavena

Intorno alle 17 di questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un incidente stradale sulla sp 59 (Arzachena - Porto Cervo), all'incrocio per Monticanaglia.

Per cause da accertare, due autovetture si sono scontrate in prossimità del bivio. Nonostante l'intervento del personale del 118, fortunatamente i conducenti non sembrano aver avuto bisogno di cure mediche.

La Squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza le auto e bonificare l'area. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.