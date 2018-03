Dodicesima edizione del premio di poesia “Giuseppe Raga”: pubblicato il bando

Gli elaborati dovranno essere presentati entro le 12.00 del 30 aprile

Di: Antonio Caria

Il Comune di Bonnanaro ha pubblicato il bando per la dodicesima edizione del premio di poesia dedicato al grande poeta locale Giuseppe Raga. Il concorso, a tema libero, è riservato alla poesia logudorese e alle sue varianti.

Due le sezioni previste: quella aperta a tutti e quella riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole dell’obbligo). Per questi ultimi la partecipazione è aperta alla presentazione di poesie (in rima e non ) e prosa (massimo 70 righe), sempre in lingua sarda logudorese.

I poeti, residenti nel territorio italiano e all’estero, potranno presentare una sola opera, in rima e in dialetto logudorese e di una lunghezza non superiore ai 50 versi. Lo stesso dovrà essere inviato in 8 copie dattiloscritte o fotocopiate e dovrà essere contraddistinto da uno pseudonimo o un motto.

Le poesie dovranno essere inedite e non dovranno aver ricevuto nessun premio in altri premi di poesia. Le stesse dovranno essere inviate, in forma, all’interno di un plico in cui dovrà essere indicata la sezione cui si intende concorrere.

All’interno di quest’ultimo dovrà essere inserita una busta con le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico del poeta e, soprattutto, una dichiarazione di accettazione del bando. La stessa sarà aperta solo dopo la compilazione della graduatoria.

Il tutto dovrà essere inviato all’indirizzo: XII^ edizione del concorso di poesia in lingua logudorese “Giuseppe Raga”-Comune di Bonnanaro Via Garibaldi 4 07043 Bonnanaro (SS), entro e non oltre le 12.00 di lunedì 30 aprile.

Gli elaborati da un’apposita commissione, il cui giudizio sarà unico, insindacabile e inappellabile. I vincitori saranno informati per tempo sull’esito della valutazione e invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione, in programma domenica 3 giugno alla 17.00 a Bonnanaro, in concomitanza con la fiera delle ciliegie. Inoltre, la graduatoria finale verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune.

Saranno premiate le prime tre opere di ogni sezione. Per quella aperta a tutti, i primi tre classificati riceveranno una targa o un quadro mentre per quelle riservate agli studenti (poesia e prosa), il premio per i primi tre consisterà in un volume di cultura sarda. Gli stessi dovranno essere ritirati direttamente dal poeta oppure una persona da lui delegata.

La giuria avrà, inoltre, la facoltà di attribuire menzioni e segnalazioni agli elaborati meritevoli. Previsto, anche, un premio speciale “Giuseppe Raga” riservato ai poeti nati e/o residenti a Bonnanaro che presenteranno una poesia in memoria di Giovanni Soggiu. Ai partecipanti della sezione aperta a tutti verrà consegnata una pergamena mentre agli studenti una medaglia.

Il Comune si riserva l’utilizzo delle opere premiate nelle modalità che riterrà opportune, senza corrispondere alcun compenso all’autore. In caso di pubblicazione, la giuria apporterà le opportune correzioni ortografiche. Le opere esclude dalla graduatoria finale non saranno pubblicate e resteranno di proprietà del poeta. I promotori del premio informano che il mancato rispetto delle norme previste dal bando comporterà l’esclusione dal concorso.