Maltempo, nuovo avviso della Protezione civile: piogge e temporali in arrivo

I fenomeni inizieranno nel pomeriggio di domani

Di: Redazione Sardegna Live

La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso per condizioni meteo avverse e comunica che a partire dalle ore 12 di domani, 24 marzo, e sino alle ore 12.00 di domenica, 25, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco.

I fenomeni inizieranno nel pomeriggio di domani e interesseranno inizialmente il Sulcis e progressivamente si estenderanno al resto dell’Isola.

Sulla Sardegna meridionale e orientale i cumulati potranno essere localmente elevati; sulla parte centrale dell’Isola i cumulati saranno sino a moderati; sulla Sardegna settentrionale i cumulati saranno deboli.

Nella prima parte della giornata di domenica le precipitazioni interesseranno principalmente la Sardegna orientale, con cumulati localmente moderati.

Inoltre, un altro bollettino della Protezione civile segnala anche ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico (codice giallo) a partire dalle ore 15:00 e sino alle ore 23:59 di domani sui bacini Montevecchio Pischilappiu, Tirso e Gallura e moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico (codice arancione) a partire dalle ore 12:00 e sino alle ore 23:59 sempre del 24 sui bacini sui bacini Iglesiente, Campidano e Flumendosa – Flumineddu.

La Protezione civile coglie l’occasione per raccomandare massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; di evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre, è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento.