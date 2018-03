Anziana donna investita sulle strisce: è in codice rosso al Marino

Sul posto i soccorritori del 118, le condizioni dell'81enne sarebbero gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina in via Petrarca, all’incrocio con via Pergolesi. Una Punto guidata da una 85enne di Cagliari nei pressi del semaforo di via S. Benedetto, investiva una donna cagliaritana di 81 anni che attraversava sulle strisce pedonali semaforizzate.

Un altro pedone veniva preso di striscio ma restava illeso. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice rosso.

Sotto shock l’anziana investitrice ancora in attesa di essere visitata. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.