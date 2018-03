Domani la Via Crucis per le vie del paese

Le quattordici stazioni saranno dislocate in altrettante zone del paese

Di: Antonio Caria

Dopo l’ottimo riscontro degli scorsi anni, la Parrocchia di san Giorgio Martire di Bonnanaro ha deciso di riproporre la Via Crucis per le vie del centro abitato. Un appuntamento, quello di domani 23 marzo, che segue i quattro incontri dedicati al “Quaresimale” e che, in qualche modo, apre i riti dedicati alla Settimana Santa.

La partenza avverrà alle 18.30 dalla Parrocchia, sede della prima stazione. il percorso si snoderà tra piazza San Giorgio (seconda stazione), piazza Umberto (terza), Via Roma (quarta), Via Cagliari (quinta), Via La Marmora (sesta), Via Mannu (settima), Via Tola (ottava), Via Asproni (nona), Via Umana (decima), Via Regina Elena (undicesima), “Cantaru” (dodicesima), Via Giardini (tredicesima) e Santa Croce (quattordicesima).