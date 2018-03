Il marito della senatrice grillina perde le staffe contro la iena Filippo Roma e il suo cameraman

La troupe della trasmissione televisiva in onda su Italia1 si trova in questi giorni in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

“Eravamo a Budoni, in Sardegna, per intervistare la senatrice del M5S Maria Vittoria Bogo Deledda. Il marito della senatrice, Gianni, a un certo punto è intervenuto e ha aggredito il nostro cameraman, Fabrizio Arioli”. E’ il racconto di Filippo Roma alla redazione della trasmissione Le Iene, riportato sul sito ufficiale.

L’inviato, ieri mattina, si è recato a Budoni per intervistare la neo eletta senatrice del Movimento 5 stelle e l’ha attesa fuori dal Municipio, dove ricopre il ruolo di dirigente dell’ufficio per i servizi sociali.

L’operatore video, fanno sapere, non si è fatto nulla: “Tutto è stato inaspettato. Spintoni, strattoni: il marito per difendere la senatrice (da delle domande?) si è buttato sul cameraman”. “Ho resistito alle percosse – la testimonianza del cameraman - ma non mi aspettavo di essere scaraventato a terra da uno che era pure bassino”.

Nelle prossime puntate su Italia1 verrà trasmesso il servizio di Filippo Roma con “le immagini dell’aggressione, che fanno preoccupare certo, ma fanno pure un po’ ridere”, garantisce la redazione de Le Iene.

Foto tratte da Fb di Fabrizio Arioli e Vittoria Bogo Deledda