seguici su Facebook seguici su YouTube seguici su Instagram seguici su Twitter seguici su Google Plus search on website
  1. Home
  2. Rubriche
  3. In Sardegna
In Sardegna

Tempo previsto sull'Italia per domani

Servizio Meteorologico Aeronautica Militare

Tempo previsto sull'Italia per domani

Di: Aeronautica Militare


NORD:
- CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO.
DALLA SERATA IL CIELO SARA' PARZIALMENTE NUVOLOSO SULLE REGIONI
ALPINE E PREALPINE CENTRORIENTALI, MA SENZA FENOMENI DI RILIEVO
ASSOCIATI.

CENTRO E SARDEGNA:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SU ABRUZZO, SARDEGNA, AREE INTERNE
DEL LAZIO CENTROMERIDIONALE, UMBRIA E MARCHE MERIDIONALI, CON LOCALI
DEBOLI FENOMENI NEVOSI SU ABRUZZO ED AREE INTERNE DELLE MARCHE
MERIDIONALI, AL DI SOPRA DEI 200 METRI;
LOCALI DEBOLI PIOVASCHI SULLA PARTE MERIDIONALE DELL'ISOLA;
AMPI SPAZI DI SERENO SUL RESTO DEL SETTORE.

SUD E SICILIA:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO, CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A
DIFFUSE, A CARATTERE NEVOSO SULLE AREE INTERNE, A QUOTE SUPERIORI AI
400 METRI.
DAL POMERIGGIO PARZIALE DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA' E ATTENUAZIONE
DEI FENOMENI.

TEMPERATURE:
- MINIME SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLA PIANURA PADANA
CENTROCCIDENTALE, UMBRIA ORIENTALE, REGIONI CENTRALI ADRIATICHE,
MOLISE, AREA GARGANICA E SICILIA OCCIDENTALE;
IN AUMENTO SU ALPI E PREALPI, BASSO PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA
CENTROCCIDENTALE, PIANURA VENETA ED APPENNINO TOSCANO;
IN DIMINUZIONE ALTROVE, PIU' MARCATA SULLE REGIONI IONICHE;
- MASSIME IN CALO SULLE REGIONI IONICHE, IN AUMENTO SUL RESTO DEL
PAESE.

VENTI:
- DEBOLI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA E VARIABILI SUL RESTANTE
SETTENTRIONE;
- MODERATI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI AL CENTRO-SUD, SULLE REGIONI
CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE, ISOLE MAGGIORI E CALABRIA MERIDIONALE,
IN GENERALE ATTENUAZIONE DURANTE LE ORE SERALI.

MARI:
- DA AGITATI A MOLTO AGITATI IL MARE E CANALE DI SARDEGNA, LO STRETTO
DI SICILIA, IL TIRRENO CENTROMERIDIONALE AD OVEST ED AL MATTINO ANCHE
L'ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE;
- DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MAR LIGURE ED IL TIRRENO SETTENTRIONALE;
- DA MOLTO MOSSI AD AGITATI I RESTANTI BACINI;
- DALLA SERATA ATTESA UNA GENERALE ATTENUAZIONE DEL MOTO ONDOSO.

 Previsioni per venerdì mattina

Previsioni per venerdì pomeriggio

Previsioni per venerdì sera

Previsioni per venerdì notte

Segui Sardegna Live su Facebook

Correlati

Il nuovo shop con prodotti tipici della Sardegna

SardegnaLive mette in vendita una serie di prodotti tipici dell’Isola, scopri i cesti regalo, i prodotti per il corpo ed i gadget nel nostro shop online.

Scopri lo shop
Sardegna Live

© 2017 Sardegna Live S.r.l.
Via Faleming snc Alghero (SS) 07041
P.IVA 02622400906 - Registrazione tribunale di Sassari n. 3/2013