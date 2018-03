Tempo previsto sull'Italia per domani

Servizio Meteorologico Aeronautica Militare

Di: Aeronautica Militare

NORD:

- CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO.

DALLA SERATA IL CIELO SARA' PARZIALMENTE NUVOLOSO SULLE REGIONI

ALPINE E PREALPINE CENTRORIENTALI, MA SENZA FENOMENI DI RILIEVO

ASSOCIATI.



CENTRO E SARDEGNA:

- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SU ABRUZZO, SARDEGNA, AREE INTERNE

DEL LAZIO CENTROMERIDIONALE, UMBRIA E MARCHE MERIDIONALI, CON LOCALI

DEBOLI FENOMENI NEVOSI SU ABRUZZO ED AREE INTERNE DELLE MARCHE

MERIDIONALI, AL DI SOPRA DEI 200 METRI;

LOCALI DEBOLI PIOVASCHI SULLA PARTE MERIDIONALE DELL'ISOLA;

AMPI SPAZI DI SERENO SUL RESTO DEL SETTORE.



SUD E SICILIA:

- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO, CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A

DIFFUSE, A CARATTERE NEVOSO SULLE AREE INTERNE, A QUOTE SUPERIORI AI

400 METRI.

DAL POMERIGGIO PARZIALE DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA' E ATTENUAZIONE

DEI FENOMENI.



TEMPERATURE:

- MINIME SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLA PIANURA PADANA

CENTROCCIDENTALE, UMBRIA ORIENTALE, REGIONI CENTRALI ADRIATICHE,

MOLISE, AREA GARGANICA E SICILIA OCCIDENTALE;

IN AUMENTO SU ALPI E PREALPI, BASSO PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA

CENTROCCIDENTALE, PIANURA VENETA ED APPENNINO TOSCANO;

IN DIMINUZIONE ALTROVE, PIU' MARCATA SULLE REGIONI IONICHE;

- MASSIME IN CALO SULLE REGIONI IONICHE, IN AUMENTO SUL RESTO DEL

PAESE.



VENTI:

- DEBOLI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA E VARIABILI SUL RESTANTE

SETTENTRIONE;

- MODERATI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI AL CENTRO-SUD, SULLE REGIONI

CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE, ISOLE MAGGIORI E CALABRIA MERIDIONALE,

IN GENERALE ATTENUAZIONE DURANTE LE ORE SERALI.



MARI:

- DA AGITATI A MOLTO AGITATI IL MARE E CANALE DI SARDEGNA, LO STRETTO

DI SICILIA, IL TIRRENO CENTROMERIDIONALE AD OVEST ED AL MATTINO ANCHE

L'ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE;

- DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MAR LIGURE ED IL TIRRENO SETTENTRIONALE;

- DA MOLTO MOSSI AD AGITATI I RESTANTI BACINI;

- DALLA SERATA ATTESA UNA GENERALE ATTENUAZIONE DEL MOTO ONDOSO.

Previsioni per venerdì mattina

Previsioni per venerdì pomeriggio

Previsioni per venerdì sera

Previsioni per venerdì notte