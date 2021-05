Oristano. Incendio nell'ingresso sud domato dai pompieri

La stagione dei roghi è alle porte: le erbacce del terreno a ridosso della rotatoria hanno preso fuoco

Di: Giammaria Lavena

Incendio alle porte di Oristano: le fiamme si sono propagate in via Cagliari, interessando un terreno incolto a ridosso della rotonda per la zona industriale. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco, su segnalazione.

Il rogo, che ha lambito la stazione di servizio all’ingresso sud di Oristano, è stato domato e la zona messa in sicurezza. Nessun particolare disagio al traffico, che è stato bloccato giusto il tempo di soffocare le fiamme.