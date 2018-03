A Ovodda la presentazione "Rossoblù, che storia!"

Appuntamento giovedì 22 marzo, alle ore 16, presso l'Auditorium Comunale

Di: Redazione Sardegna Live

Giovedì 22 marzo, alle ore 16, presso l'Auditorium Comunale di Ovodda Angela Latini, Martina Matteoli e i bambini della Scuola Primaria presentano "Rossoblù, che storia!", il libro per bambini, edito dalla casa editrice Condaghes nella collana Il Trenino verde, che ripercorre le tappe fondamentali della storia del Cagliari.

Il libro. La maglia autografata dai giocatori del Cagliari giace in un cassetto e Alessandro non ha nessuna intenzione di condividerla con sua sorella Anna. Ma quando a scuola gli viene affidata una ricerca sulla sua squadra del cuore, Alessandro non può fare altro che chiedere aiuto proprio a lei! E sapete cosa vuole in cambio l'esperta sorellina?

Pensando alla maglia, che vede già fra le sue mani, Anna si addormenta e si ritrova improvvisamente in piazza d'Armi, nel 1902, quando a Cagliari si tirano i primi calci al pallone. Durante un incredibile sogno, la ragazzina ripercorre le tappe fondamentali della storia rossoblù, parla con i protagonisti, raccoglie notizie e curiosità di campionato in campionato, di competizione in competizione. Vive la prima partita dell'8 settembre 1920 del Cagliari Football Club, il mitico scudetto del 1970, la partecipazione alla Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA e l'indimenticabile promozione in Serie A nella stagione 2015-2016.

Al suo risveglio Anna accetterà la richiesta di Alessandro, ormai rassegnato ad aprire quel cassetto. Ma per la piccola cronista sportiva la maglia non sarà l’unica vittoria...