Evade dai domiciliari, tenta un furto in un magazzino e aggredisce i proprietari: arrestato

I militari hanno accompagnato l'uomo in cella di sicurezza in via Nuoro

Di: Alessandro Congia

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari, durante un ordinario servizio di pattuglia, hanno arrestato per evasione dai domiciliari e rapina impropria, il pregiudicato Francesco Meloni, disoccupato, 43enne, originario di Decimomannu.

L’uomo ha violato gli arresti domiciliari impostigli per il reato di furto di attrezzi da lavoro che lo stesso ha commesso il 14 febbraio scorso: così verso le 16 ha scavalcato il muro di cinta di un'abitazione privata di viale Assemini, a Elmas e con una mazza di ferro forzava la porta di un magazzino attrezzi di pertinenza dell'abitazione, ma è stato scoperto dai proprietari che lo affrontavano.

Il pregiudicato, quindi si scagliava contro i coniugi malmenandoli e arrecandogli delle lesioni non gravi. L'arrestato colto nella flagranza dei reati è stato poi bloccato, ammanettato e portato presso le camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata di domani.