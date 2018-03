Accoltellò il coinquilino, operaio 58enne arrestato per tentato omicidio

I militari lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Uta

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Stazione di Assemini, coordinati dal Tenente Stefano Martorana della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato su esecuzione di ordine di carcerazione Giuseppe Pani, operaio pregiudicato 58enne, per una condanna ad una pena di 5 anni di reclusione per il reato di tentato omicidio che lo stesso aveva commesso il nel marzo del 2014.

In quella circostanza Pani, per una lite scaturita per futili motivi con il coinquilino, lo accoltellava riducendolo in fin di vita. Dopo la compilazione degli atti l'arrestato è stato tradotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Uta.