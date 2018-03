Giardini pubblici, sul costone roccioso un impianto di arrampicata sportiva

Ecco come poter partecipare al bando pubblico

Di: Alessandro Congia

Palestra-arrampicata all’aperto, la Giunta guidata dal sindaco Massimo Zedda dice ufficialmente sì. E lo fa con un apposito bando, pubblicato come avviso per ‘manifestazione di interesse’ rivolto a soggetti interessati alla concessione, della durata di dieci anni, di parte del muro/parete di rivestimento del costone all'ingresso dei Giardini Pubblici per realizzare un impianto di arrampicata sportiva.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, secondo le modalità indicate nell'avviso, entro le ore 11 del 5 aprile2018. L'avviso e gli allegati sono scaricabili dal link sotto indicato.

https://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND222941