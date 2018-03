Camion esce di strada sulla SS 131 e si ribalta: rallentamenti in corso

Sul posto la Polizia stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Un camion, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada e si è ribaltato sulla Strada statale 131, al chilometro 149 in direzione Cagliari.

Fortunatamente l’autista del mezzo è rimasto illeso. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Macomer.

Il traffico sta subendo forti rallentamenti.