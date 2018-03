Meningite a Cagliari. La Asl di Cagliari: “Evitate i luoghi affollati”

L’azienda sanitaria dispensa alcuni fondamentali consigli

Di: Alessandro Congia

La morte di Giovanni Mandas, il giovane 20enne cagliaritano morto pare per una meningite fulminante, riaccende la spia d’allarme tra le persone: «Le raccomandazioni principali – evidenzia il dottor Giorgio Carlo Steri, direttore del Settore Igiene e Sanità Pubblica della Asl – sono quelle di evitare i luoghi, i locali molto affollati, nel frattempo però attendiamo gli esiti degli accertamenti disposti dall’Ats-Assl della Sardegna per avere certezza della causa della morte del ragazzo».

Intanto in queste ore l’azienda sanitaria ha disposto preventivamente la procedura di profilassi per tutte le persone che in questi giorni sono venute a contatto con il giovane scomparso prematuramente.