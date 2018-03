Neonato intossicato, mamma 40enne arrestata dalla Polizia

Le indagini hanno portato all’arresto della donna, ora piantonata in Psichiatria al SS.Trinità

Di: Alessandro Congia

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, coordinati dal dirigente Marco Basile, hanno arrestato una donna 40enne di Cagliari, che ieri è rimasta intossicata assieme al figlio neonato di appena 20 giorni. Un episodio assurdo, pare che la donna in preda ad un attacco di crisi depressiva, abbia appiccato l’incendio nella sua camera da letto, in un’abitazione di Pirri.

Immediatamente i soccorsi, Vigili del Fuoco e personale del 118, erano intervenuti per spegnere le fiamme e trasportare in ospedale (al Marino la mamma) e al Policlinico in Puericultura il neonato: poi le indagini, serrate, dei poliziotti che si sono concluse con l’arresto del genitore.

La donna (accusata di tentato omicidio e danneggiamento aggravato), è in stato di arresto, piantonata in Psichiatria al Santissima Trinità di Is Mirrionis, mentre il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.