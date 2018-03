Natura, cultura e avventura: il 2 aprile “La Gita di Pasquetta”

Un escursione guidata a piedi, in bici e a cavallo alla scoperta del territorio

Di: Antonio Caria

Un’iniziativa che vede coinvolte tutte le Associazioni del paese. Un giusto connubio tra natura, cultura e avventura per un 2 aprile alla scoperta del territorio comunale di Bonnanaro.

E con questo presupposto che l’Amministrazione comunale, la Pro loco, l’Associazione Ippica San Giorgio e l’Associazione Culturale Monte Santo hanno deciso di promuovere un escursione guidata a piedi, in bici e a cavallo per una “Gita di Pasquetta” a stretto contatto con i beni naturalistici e archeologici del paese.

La giornata partirà alle 8.30 con l’incontro dei partecipanti presso il Santuario campestre di Monte Arana. Alle 9.30 la partenza con tre tipologie di percorso. per chi decidesse di optare per quello a piedi, avrà l’occasione di poter ammirare i bellissimi siti archeologici di Corona Moltana, Sorroi, la fontana di Malis e Sas Turres, per un totale di 8 chilometri tra andata e ritorno.

Chi dovesse scegliere quello a cavallo, potrà andare alla scoperta dei sentieri naturalistici del paese mentre, per gli amanti della mountain bike, potrà pedalare nei sentieri naturalistici delle montagne. Per gli ultimi due percorsi è obbligatorio l’uso del casco. Le biciclette dovranno essere in buone condizioni e si dovrà essere dotati di un’adeguata scorta idrica, alimentare e meccanica. previsto un posto di ristoro nel sito “Sosta Caravan”.

Per conoscere al meglio il paesaggio, l’archeologia e i monumenti che si incontreranno lungo il tragitto, ci si potrà avvalere del prezioso contributo delle guide turistiche locali.

Alle 13.15 si farà rientro presso la Chiesa di Monte Arana dove alle 13.30 sarà servito il pranzo a base di pasta al sugo, arrosto di maiale, formaggio, vino e acqua. L’intrattenimento musicale sarà curato dal duo “Vizi e Virtù” che proporrà canzoni degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

La quota di partecipazione per l’escursione è stata fissata in 5 euro, che comprende la polizza infortuni che dovrà essere versata all’ atto della pre-iscrizione almeno una settimana prima onde poter essere comunicata all’assicurazione. Il costo dell’escursione più il pranzo sarà di 5 euro (pre-iscrizione) più 10 euro mentre il costo del solo pranzo sarà di 10 euro. saranno esentati dal pagamento i bambini sotto i 5 anni.

Per le prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono della Pro loco 3484227270 (Giorgio Zicchi) e 3491040008 (Francesca Coialbu), dell’Associazione Ippica San Giorgio 3665885236 (Giuseppe Scanu) e dell’Associazione Culturale Monte Santo 3496445087 (Gianni Orani).