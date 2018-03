Il Comune sistemerà il Belvedere

Previsti una serie di interventi di manutenzione straordinaria

Di: Antonio Caria

L’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu ha deciso di predisporre una serie di interventi per la manutenzione straordinaria del Belvedere.

Il progetto, predisposto dall’ufficio tecnico, ha l’intento di migliorare la fruibilità e l’attrattiva dell’area e comporta una spesa complessiva di 105mila 292, 73 euro. a questo proposito è stata predisposta una manifestazione d’interesse che dovranno essere rpesentate entro le non oltre unedì 26 marzo alle 12.00.

Il sito, situato nella periferia del paese, tra Via Sa Mandra Sa Giua e Via Belvedere, di trova ad un’altezza di 520 metri circa sul livello del mare ed è costituito da una scalinata con delle vaste gradinate in cemento. l’inizio dei lavori del piazzale risale al 1970 ed è stato completato, negli anni 2000 con la messa in posa dei giochi e di varie attrezzature.

Da questa postazione è possibile ammirare un bellissimo panorama che si affaccia sulla “Piana di Campu Giavesu” e abbraccia i paesi e iterritori confinanti.

Come specificato nella relazione tecnica, «con il passare degli anni alcuni giochi sono andati deteriorandosi e attualmente risultano danneggiati. La superficie in sabbia ha lasciato il posto ad un incolto manto erbaceo e in generale l’aspetto dell’area risulta scarsamente attrattivo. Anche la pavimentazione, a partire dalle scale, ha dei problemi di conservazione».

Una situazione, questa, che ha portato il comune a predisporre alcuni interventi come la ristrutturazione dei giochi, la realizzazione di una nuova pavimentanzione dell’area parco, la collocazione di un cartello turistico, la pulizia delle aiuole, la realizzazione di una pavimentazione antitrauma e di un impianto d’illuminazione.