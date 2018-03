Morte del giovane 20enne, sospetta meningite: la Assl attiva le misure di profilassi

L’Azienda Sanitaria ha attivato le misure di prevenzione sul caso in città

Di: Alessandro Congia

Muore un giovane ragazzo 20enne, di Genneruxi, di Cagliari: febbre alta, poi il decesso in circostanze ancora tutte da chiarire e verificare. Giovanni Mandas, viso sorridente, da bravo ragazzo, calciatore, amato da tantissime persone che lo stimavano, la sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile, tante lacrime e tanti perchè ancora tutti da chiarire. Sui social tanti i post di amici e amiche che lo ricordano come 'un angelo, un bravo ragazzo', frequentava la discoteca e molti suoi coetanei lo ricordano con gli occhi lucidi.

LA PROFILASSI. L’Azienda Sanitaria ha diramato una comunicazione ufficiale in cui si precisa che per le misure di prevenzione su eventuali rischi di contagio, si sono attivate immediatamente tutte le necessarie misure di profilassi: “Ieri sera, a Cagliari, si è verificato il decesso di un ragazzo di 20 anni per sospetta sepsi meningicoccica – si legge nella comunicazione della Assl Sardegna - il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione di ATS ASSL Cagliari ha immediatamente attivato i protocolli previsti in queste circostanze ed è stato autorizzato il riscontro diagnostico per gli approfondimenti del caso. E’ stata quindi avviata immediatamente l’indagine epidemiologica per la profilassi sui contatti stretti del ragazzo deceduto. Ulteriori informazioni in merito saranno date non appena si sapranno gli esiti degli esami”