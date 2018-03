Febbre alta improvvisa, muore un giovane 20enne: sul caso gli accertamenti dell'Assl

La prima preoccupazione è che si tratti di meningite, ma è ancora troppo presto per saperlo

Di: Alessandro Congia

Il post pubblico su Facebook si riferisce a quel ragazzo buono, sorridente, appena 20enne di Genneruxi, venuto a mancare proprio in queste ore, a Cagliari. Febbre molto alta, ma per ora l’azienda sanitaria locale tende a ‘frenare’ un paventato caso di meningite fulminante.

Giovanni, ragazzo cagliaritano molto conosciuto nell’ambiente discotecaro, (soprattutto al Cocò Discoclubbing), è morto per circostanze ancora da chiarire.

La notizia sta facendo il giro dei social in maniera virale, mentre in queste ore l’Assl della Sardegna sta compiendo tutte le verifiche ed accertamenti del caso per capire le reali cause del decesso.

Nella foto, il post pubblico che appare sulla bacheca di un’amica.

Notizia in aggiornamento