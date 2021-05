Zona bianca e regole, cosa cambia per le Regioni

A giugno le prime saranno Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna. Poi - dal 7 giugno - tocca a Liguria, Veneto e Abruzzo

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Da giugno torna la zona bianca per alcune Regioni. Le prime di queste che vedranno cambiare misure e regole contro il Coronavirus saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Nello specifico, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno.

COSA CAMBIA Per le regioni che si troveranno in fascia bianca non esisterà più il coprifuoco mentre resteranno valide le regole di comportamento, mascherina e distanziamento sociale. Misure contenute nel nuovo dl sulle riaperture, approvato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso e firmato ed emanato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 18.

SARDEGNA GIMBE, IN 7 GIORNI DIMEZZATI CASI PER 100MILA ABITANTI L’Isola dimezza casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (868 con un -42,5%) nella settimana 12-18 maggio e conferma una performance in miglioramento rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimana della Fondazione Gimbe. Restano ampiamente sotto soglia i posti letto in area medica, pari al 13%, e terapia intensiva, al 19%, occupati da pazienti Covid-19.

I DATI Sono 56.285 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale (di ieri, 19 maggio) sono stati rilevati 69 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.260.322 tamponi, per un incremento complessivo di 9.100 test rispetto al dato precedente. Si registrano quattro nuovi decessi (1.442 in tutto). Sono invece 195 (-10) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 38 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.536 e i guariti sono complessivamente 41.067 (+289), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 7.

Sul territorio, dei 56.285 casi positivi complessivamente accertati, 14.696 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.572 (+19) nel Sud Sardegna, 5.111 (+9) a Oristano, 10.814 (+8) a Nuoro, 17.077 (+18) a Sassari.