“Cronista Rossoblù tra storia e leggenda”: Vittorio Sanna domenica a Samugheo

Sarà presente anche Vittorio Pusceddu, ex giocatore del Cagliari, protagonista della cavalcata in Coppa Uefa nell’indimenticabile stagione 1993/94.

Di: Redazione Sardegna Live

“Cronista Rossoblù tra storia e leggenda”, il tour del giornalista e telecronista Vittorio Sanna, farà tappa Domenica 25 Marzo (ore 18) a Samugheo (OR), presso la sala conferenze del Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda.

Tra documenti multimediali, ricordi e aneddoti, nel centro dell’Alto Oristanese si parlerà del sottile equilibrio tra calcio industriale e calcio passionale. Di bandiere che hanno legato un’intera carriera ad una maglia, creando quel processo di identificazione del tifoso nella squadra andato smarrito negli anni recenti. Di esempi educativi e modelli negativi nel mondo dello sport. Dell'impatto dei mass media nel calcio moderno e, infine, del rapporto conflittuale tra interessi commerciali e imprenditoriali e i valori a cui tengono i tifosi.

Trattare il mondo del calcio e dello sport da diverse angolature, questa è la "mission" dell'incontro, che rappresenterà, inoltre, l'occasione per andare alla scoperta di "Leggende Rossoblù: memorie di un cronista smemorato", il nuovo libro di Vittorio Sanna.

Assieme a Vittorio Sanna, storica "voce" del Cagliari su Radiolina nonché giornalista di Videolina e de L'Unione Sarda, saranno presenti all’evento - organizzato in collaborazione tra il Comune di Samugheo e il Sistema Bibliotecario del Barigadu - Sandro Angioni, giornalista ed ex dirigente del Cagliari Calcio, e Vittorio Pusceddu, ex giocatore del Cagliari, protagonista della cavalcata in Coppa Uefa nell’indimenticabile stagione 1993/94.