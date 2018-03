Scontro tra due auto a Is Mirrionis, ferita una donna

L’incidente è avvenuto nella mattinata odierna

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina nel quartiere Is Mirrionis. Dove una Fiat Panda guidata da una donna cagliaritana di 62 anni, all'incrocio tra la via Hermada e la via Monte Grappa, si scontrava con una Fiesta, condotta da una donna di 32 anni di Cagliari.

Quest’ultima veniva soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al PS dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.