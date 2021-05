Lo scandalo. Dal 1 luglio niente più rotte da Arbatax per Civitavecchia e Genova

La denuncia di Salvatore Corrias (PD): “E’ talmente assurdo che non si può nemmeno concepire”

Di: Redazione Sardegna Live

L’isola nell’isola: l’Ogliastra ancora una volta rimane fuori dai collegamenti vitali non solo per questo territorio, ma per tutta la Sardegna. La notizia che il 1 luglio Tirrenia blocca il transito delle navi passeggeri nel porto di Arbatax fa gridare a un ennesimo scippo.

“In Ogliastra non c’è il mare. Drammatico e paradossale. Ma tant’è, e su Arbatax incombe un cielo plumbeo”. Sono queste le parole del consigliere regionale e sindaco di Baunei Salvatore Corrias che chiede al Presidente Solinas, all’assessore Todde e all’intera giunta di intervenire su una questione tanto critica quanto delicata.

“Dal 1 luglio niente più rotte per Civitavecchia e Genova. Ed è talmente assurdo che non si può nemmeno concepire, non oggi, non con l’estate alle porte, non nel 2021. Questa, sia chiaro, è una questione politica, non una pratica aziendale. È una questione che impone serietà e adeguatezza dei ruoli. Dov’è la Giunta regionale? Dov’è il Presidente? Dov’è l’Assessore? Noi siamo pronti alla mobilitazione, e chiediamo che si trovi, senza esitazione, una soluzione duratura”.