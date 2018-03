Paga mille euro un ricambio per auto, ma è una truffa

Denunciato un pregiudicato torinese

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue l’azione dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo all’annoso fenomeno delle frodi in materia di acquisti on-line. Nello specifico, i militari della Stazione Carabinieri di Bitti hanno denunciato un torinese pregiudicato per truffa ai danni di un 70enne bittese.

In particolare, l’uomo, su un sito online di annunci aveva messo in vendita un ricambio per auto per la cifra di mille euro, riuscendo ad ottenere l’intero importo da parte del 70enne attraverso un bonifico bancario.

I militari, dopo la denuncia, sono riusciti ad accertare l’intestatario del conto corrente bancario sul quale è stato effettuato il bonifico, già gravato da precedenti analoghi.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro invita i cittadini a prestare molta attenzione agli annunci con oggetti offerti a prezzi vantaggiosi e a sporgere immediata denuncia presso i Comandi Arma dislocati in tutta la provincia.

Sono attualmente in corso attività finalizzate anche all’individuazione di ulteriori vittime che potrebbero essere ancora all’oscuro del meccanismo truffaldino.