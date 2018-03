La Polizia accanto alle donne vittime di violenza: domani tappa a Orgosolo

Prosegue la campagna di sensibilizzazione "Questo non è amore"

Di: Redazione Sardegna Live

Domani, martedì 20 marzo, la Polizia di Stato sarà presente a Orgosolo, con un proprio camper e un equipe multidisciplinare composta dai poliziotti del Commissariato di Orgosolo, in piazza dei Caduti in guerra, a partire dalle ore 10.

Le donne che subiscono atti di violenza hanno un modo in più per parlarne attraverso il Progetto “Questo non è amore”.

La campagna di sensibilizzazione prosegue a Orgosolo con il presupposto che un’attività costante della Polizia di Stato sul tema possa contribuire alla formazione di una rinnovata cultura quale precondizione indispensabile per contrastare adeguatamente il fenomeno.